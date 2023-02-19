В Павлограде годовалый ребенок чуть не умер из-за конфеты

В Павлограде на Днепропетровщине годовалый ребенок подавился конфетой. К счастью, медики успели оказать помощь и спасти малыша.

Об этом сообщила медикиня Светлана Зайчикова в соцсетях. Детали жуткого инцидента передает 24 Канал.

Заметьте На Одесщине дома у 15-летней девочки в руках взорвалась граната

Ребенок посинел и едва дышал

Известно, что вызов в скорую поступил 12 февраля в 22:51. Сообщили, что годовалый ребенок подавился конфетой.

Медики срочно выехали по вызову. Когда они прибыли, ребенок уже сильно посинел, а дыхание было осложненным и нечастым.

Чтобы спасти малыша, врачи применили прием Геймлиха. Они очистили дыхательные пути ребенка и отвезли в детское отделение местной больницы.

Еще раз напоминаем родителям, о безопасном обращении детей и действенном надзоре за ними, особенно во время приема пищи,

– отметили медики.

Прием Геймлиха – это толчки под диафрагмой, применяемые при оказании первой помощи, когда у пострадавшего перекрыты верхние дыхательные пути посторонними предметами.

Читайте также В США мать выстрелила 9 раз в маленького сына, потому что тот не хотел спать

В Британии скончался мальчик, за спасением которого следил весь мир