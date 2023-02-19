В Павлограде годовалый ребенок чуть не умер из-за конфеты

19 февраля 2023, 14:44
Читати новину українською

Источник:

Радии Шевченко

В Павлограде на Днепропетровщине годовалый ребенок подавился конфетой. К счастью, медики успели оказать помощь и спасти малыша.

Об этом сообщила медикиня Светлана Зайчикова в соцсетях. Детали жуткого инцидента передает 24 Канал.

Заметьте На Одесщине дома у 15-летней девочки в руках взорвалась граната

Ребенок посинел и едва дышал

Известно, что вызов в скорую поступил 12 февраля в 22:51. Сообщили, что годовалый ребенок подавился конфетой.

Медики срочно выехали по вызову. Когда они прибыли, ребенок уже сильно посинел, а дыхание было осложненным и нечастым.

Чтобы спасти малыша, врачи применили прием Геймлиха. Они очистили дыхательные пути ребенка и отвезли в детское отделение местной больницы.

Еще раз напоминаем родителям, о безопасном обращении детей и действенном надзоре за ними, особенно во время приема пищи,
– отметили медики.

Обратите внимание! Прием Геймлиха – это толчки под диафрагмой, применяемые при оказании первой помощи, когда у пострадавшего перекрыты верхние дыхательные пути посторонними предметами.

Читайте также В США мать выстрелила 9 раз в маленького сына, потому что тот не хотел спать

В Британии скончался мальчик, за спасением которого следил весь мир

  • В Великобритании внезапно умер 17-летний Дуангпетч Промтеп. Заметим, что когда-то за спасением парня следил весь мир.
  • Когда ему было 13 лет, он отправился на экскурсию с друзьями и потерялся. Именно тогда в местности начались сильные ливни, которые затопили пещеры.
  • Через 9 дней дайверы обнаружили подростков в одной из пещер Тхам-Луанг-Нанг-Нон в Таиланде. Дети провели более недели без еды, тепла и света, однако выжили.
  • Известно, что Промтепу стало плохо в общежитии футбольной академии. Его немедленно госпитализировали, однако он погиб в больнице.
  • Причину смерти парня пока не раскрывают. Правоохранители отмечают, что смерть парня не подозрительна.
Автор: Лілія Траспетрихіна