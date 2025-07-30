В Павлограде прогремели взрывы: россияне атакуют город ударными дронами
- В Павлограде 30 июля ночью произошли взрывы из-за атаки российскими ударными беспилотниками.
- Звуки взрывов в городе были слышны после объявления тревоги, но информации о последствиях пока нет.
В Павлограде ночью 30 июля прогремели взрывы. На город летело значительное количество ударных вражеских беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Павлограде?
Тревогу в Днепропетровской области объявили еще в 22:51 29 июля. В направлении региона двигались российские ударные беспилотники типа "Шахед".
Уже 30 июля в 00:19 военные сообщили, что вражеские БПЛА на востоке Днепропетровской области держат курс на северо-западное направление. Воздушные силы также призвали жителей Павлограда быть в безопасных местах.
Павлоград/район – находитесь в укрытиях!
– говорилось в сообщении.
В 00:23 Воздушные силы писали, что российские БПЛА летят на Павлоград с востока и запада. О громких звуках в городе стало известно в 00:35.
"В Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов", – проинформировали корреспонденты Суспильного.
Пока о последствиях вражеской атаки по Павлограду в ОВА или местной власти ничего не писали.
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