В Павлограде в Днепропетровской области раздались взрывы

Российские оккупанты в очередной раз терроризируют Днепропетровскую область. Так, поздно вечером 15 апреля в Павлограде были слышны взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрывы в Павлограде

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Российские оккупационные войска в этот вечер в очередной раз запустили по регионам Украины свои ударные БПЛА. Под прицелом врага оказалось Днепропетровская область.

Так, в 22:29 в Воздушных силах сообщили о группах дронов движением на Днепр и Кривой Рог. Уже около 11 часов вечера в Днепропетровской области было громко. В частности, взрывы прозвучали в Павлограде.

В Павлограде слышны звуки взрывов,

– сообщали журналисты.

По состоянию на 23:08 в регионе все еще продолжается тревога и угроза атаки вражескими беспилотниками. В частности, в ПС обновили информацию о движении дронов в пределах Днепропетровщины. Так, несколько групп находятся в районе Павлограда. Еще несколько БПЛА движутся мимо Кривого Рога курсом на Кировоградскую область.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что этим вечером под прицел врага попало и Запорожье. Так, в самом городе и области раздавались взрывы.