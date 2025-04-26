В Павлограде прогремели взрывы

Вечером 26 апреля в Павлограде, что в Днепропетровской области, прогремел взрыв. В регионе перед этим объявили воздушную тревогу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Павлограде

С 22:30 для Днепровской области существует опасность применения вражеского вооружения. Воздушные Силы ВСУ сообщили, что на город двигается "Шахед".

БпЛА на Павлоград с северо-запада,

– говорилось в сообщении.

Через 20 минут жители услышали взрыв. Местные власти пока не рассказывают о том, есть ли последствия.

По информации мониторинговых каналов, над городом еще фиксируются несколько дронов.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Напомним, ночью российские оккупанты также запустили БПЛА по Днепропетровской области. В результате произошел пожар в 9-этажке города Каменское. Известно, что 1 человек погиб, а 6 получили ранения. Кроме того, повреждены 3 многоквартирных дома и 6 автомобилей.