В Павлограде прокомментировали взрывы в районе: работают ВСУ, угроз или повреждений нет

Сегодня, 22 мая, в Павлограде на Днепропетровщине раздавались взрывы. Местные власти успокоили жителей.

В Павлограде прокомментировали взрывы

Об угрозе ракетного удара в Павлограде сообщили в 11:29 . Когда раздались взрывы, власти призвали жителей сохранять спокойствие и не публиковать в соцсетях никаких фото на видео до появления официальной информации.

Тема В Харькове во время воздушной тревоги слышали взрывы

Впоследствии в Фейсбуке горсовета Павлограда сообщили, что работают Вооруженные Силы Украины.

Город не получил повреждений. Угрозы жизни павлоградцев нет. Берегите себя,

– написали там.

Отметим, что по состоянию на 13:03 в Днепропетровской области и Павлограде, в частности, снова объявили воздушную тревогу .