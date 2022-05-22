В Павлограде прокомментировали взрывы в районе: работают ВСУ, угроз или повреждений нет
22 мая 2022 , 13:29Читати новину українською
Источник:фейсбук Павлоградского горсовета
Сегодня, 22 мая, в Павлограде на Днепропетровщине раздавались взрывы. Местные власти успокоили жителей.
В Павлограде прокомментировали взрывы
Об угрозе ракетного удара в Павлограде сообщили в 11:29 . Когда раздались взрывы, власти призвали жителей сохранять спокойствие и не публиковать в соцсетях никаких фото на видео до появления официальной информации.
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Впоследствии в Фейсбуке горсовета Павлограда сообщили, что работают Вооруженные Силы Украины.
Город не получил повреждений. Угрозы жизни павлоградцев нет. Берегите себя,
– написали там.
Отметим, что по состоянию на 13:03 в Днепропетровской области и Павлограде, в частности, снова объявили воздушную тревогу .