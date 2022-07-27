В Пентагоне обещают максимально ускорить передачу Украине HIMARS

В Минобороны США прокомментировали предоставление Украине систем HIMARS. В Пентагоне пообещали сделать это как можно скорее.

Такое заявление опубликовал Пентагон после телефонного разговора Остина с Резниковым. Также конгрессмен США сказал, когда Украина получит HIMARS, ракеты на 300 километров и истребители.

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США прокомментировали предоставление HIMARS

Ллойд Остин заверил Алексея Резникова, что Соединенные Штаты пытаются как можно скорее доставить оборудование в Украину,

– сообщили в Пентагоне.

Министр обороны Украины Алексей Резников также сообщил о ситуации на месте. Более того, министры:

обсудили результаты недавней встречи Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-4");

договорились поддерживать тесную координацию.

Коротко о новой помощи от США

США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на 270 миллионов долларов. Деньги пойдут на дополнительную помощь безопасности Украине.

25 июля в Пентагоне заявили, что в нашу страну уже направляются новые артиллерийские системы HIMARS, беспилотники и Phoenix Ghost и боеприпасы.

23 июля председатель комитета Вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит пояснил, что 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить. Однако 25 или 30 HIMARS и MLRS предоставить хотят.

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