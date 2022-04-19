В Пентагоне опровергли фейк России о сбитом под Одессой "самолете с помощью НАТО"

Российская пропаганда решила похвастаться сбитым украинским самолетом, якобы перевозившим вооружение от западных партнеров. Однако никакого сбитого самолета не последовало.

16 апреля представитель российского минобороны сообщил, что якобы вблизи Одессы был сбит украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, которую поставили Украине западные страны. Хотя это сообщение и было фейком, его сразу подхватили российские государственные СМИ, начав массово тиражировать. Предоставить какие-либо доказательства такого уничтожения они не могли.

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Украинской стороне не оставалось ничего другого, как опровергнуть этот фейк. Ни Минобороны Украины, ни руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов эту информацию не подтвердили. И даже в Одесской ОВА опровергли этот фейк .

Опровергли эту информацию и в Пентагоне.

"Я не видел сообщений, указывающих на то, что западное оружие было сбито россиянами. Мне ничего не известно по этому поводу и я ничего не видел по этому поводу. Нет никаких признаков того, что они нанесли удар по содержанию помощи", – заявил чиновник Министерство обороны США на закрытом брифинге 18 апреля.