Из-за нарушения законодательства США о закупках Пентагон прекращает принимать истребители F-35. Дело в том, что законы запрещают использовать нелицензированные материалы из Китая.

Как сообщил представитель Пентагона Расселл Гумаре, выяснилось, что сплав смазочного насоса двигателя не отвечает требованиям законов США. Расследование по этому поводу набрало обороты в середине августа.

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Подробности инцидента

Как оказалось, используемый в двигателе магнит в истребителях F-35 был изготовлен из нелицензированного китайского сырья.

Проблема связана с магнитом на F-35 Turbomachine производства Honeywell, содержащего сплав кобальта и самария,

– отметили в компании Lockheed Martin, производящей реактивные самолеты.

По словам Гумаре, этот магнит не передавал информацию и не мог причинить вреда истребителю, поэтому ситуация не привела к рискам.

Компания Lockheed Martin не отрицала результаты расследования. Подрядчик Honeywell International Inc, производящий насос, отметил, что будет искать альтернативные источники материала. Как заявили в компании, они "остаются преданными поставкам высококачественной продукции, отвечающей или превосходящей все требования контракта с клиентом".

Какая в это время ситуация с авиацией в россии

Как кичатся власти россии, санкции им не страшны, однако из-за них в стране-агрессорке в начале августа начали разбирать свои самолеты. Все для того, чтобы компенсировать нехватку запчастей, которые кремль не может купить у западных стран.

Из 4 источников в отрасли стало известно, что разбирает самолеты даже государственный "аэрофлот". Это рекомендовал делать сам кремль, аргументировав тем, что другие самолеты иностранного производства должны продолжать летать, по крайней мере, до 2025 года.

В конце августа стало известно, что для импортозамещения разбирают на запчасти уже и вертолеты. Так, по данным росСМИ, врагам не хватает важных запчастей – по меньшей мере, двигателей, стартовых генераторов.

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