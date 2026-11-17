В США считают, что украинские удары на большие расстояния по гражданской инфраструктуре России не приблизили окончание войны и могли укрепить позиции Кремля. Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил о риске эскалации и призвал усилить фронт.

Такую оценку чиновник озвучил во время открытия 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 17 ноября.

Что сказал представитель Пентагона

Выступая в штаб-квартире НАТО, заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби подверг сомнению целесообразность атак на объекты в российском тылу, которые он отнес к невоенным.

В то время как публичное обсуждение сосредоточено на зрелищности дальнобойных ударов, призванных нанести ущерб российскому населению, наша оценка заключается в том, что такие удары не были эффективны с точки зрения прекращения войны, и они также не способствуют сдерживанию продвижения России на линии фронта,

– заявил Колби.

По мнению американского чиновника, удары по невоенным целям провоцируют обратную реакцию внутри страны-агрессора.

"Такие удары, особенно те, которые направлены на гражданскую инфраструктуру, например Wildberries, на самом деле, вероятно, укрепили решимость российской общественности и готовность самого Кремля к эскалации", – подчеркнул заместитель главы Пентагона, добавив, что это также "приносит страдания гражданскому населению".

Он также высказал предположение, что Москва обладает большим потенциалом в длительном обмене ударами на большие расстояния.

Важно отметить, что баланс преимуществ в дальнобойных ударах вполне может быть в пользу Москвы,

– сказал представитель американского оборонного ведомства.

В то же время чиновник подчеркнул, что Вашингтон не стремится искусственно ограничивать украинскую армию в ведении боевых действий.

Он отметил, что союзники должны направлять усилия на поддержку позиций сил обороны непосредственно в зоне боевых действий.

Вместе с тем мы должны четко понимать, что главный акцент нашей поддержки должен быть сделан на обеспечении и укреплении способности Украины удерживать линию фронта и, где это возможно, продвигаться вперед. Удары, сосредоточенные на линии фронта, и непосредственная поддержка этого района боевых действий, конечно, относятся к этой категории,

– подытожил Колби, признал, что уничтожение логистики обеспечения оккупантов способно замедлить продвижение армии РФ.

Стоит напомнить, что еще в августе 2025 года американские СМИ писали о том, что Пентагон месяцами блокировал дальнобойные удары по российской территории. Именно Элбридж Колби тогда разработал механизм согласования украинских запросов о использовании западного вооружения с американскими разведданными и компонентами.

Также недавно он призвал смягчить риторику в отношении России. Его не поддержали, в частности, Польша и Эстония.