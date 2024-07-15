Разрешение на удары ATACMS вглубь России: в Пентагоне удивили заявлением

Спикер Пентагона Пэт Райдер в интервью "Голосу Америки" дал противоречивый комментарий относительно разрешения от союзников бить вглубь России. Он призвал руководствоваться "здравым смыслом" в этом вопросе.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 15 июля сказал, что есть определенные позитивные сигналы относительно дальнобойных ударов, но надо давить и дальше. Пока союзники не предоставили разрешения на такие атаки.

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Что говорят в Пентагоне об ударах вглубь России

Наша политика в отношении ударов на большие расстояния не изменилась. Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно. Однако мы никогда никоим образом не недооцениваем угрозу, которую Россия представляет для Украины,

– сказал Пэт Райдер.

Он пообещал, что Запад будет работать с Украиной и в дальнейшем, чтобы она могла защитить себя.

Райдер объяснил свои опасения тем, что "надо смотреть на второстепенные и третьестепенные последствия с точки зрения потенциальной эскалации". США не хотят воевать с Россией, но поддерживают право Украины на самозащиту.

Относительно разрешения на удары ATACMS по российским аэродромам спикер Пентагона ответил так: "Сегодня мы там, где мы есть". Но анонсировал "активные разговоры с украинцами".

Пэт Райдер объяснил: разрешение бить по приграничью дали, потому что оккупанты пошли в наступление.

"В этом случае мы говорим о здравом смысле: если вас обстреливают через границу или если россияне формируют войска для осуществления атак, скажем, на Харьков. Я думаю, что есть смысл дать украинцам возможность стрелять в ответ", – сказал он.

Кстати, Зеленский заявил, что отбить врага на Харьковщине удалось "соответствующим оружием".