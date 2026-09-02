Об этом, в частности, пишет мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о пожаре на заводе в Перми?

В Перми вспыхнул пожар на заводе АО "Протон-ПМ". По предварительным данным, возгорание на предприятии возникло самопроизвольно.

Следует отметить, что "Протон-ПМ" является одним из ключевых предприятий российского ракетно-космического и машиностроительного секторов. Завод специализируется на производстве мощных жидкостных ракетных двигателей, а также различных комплектующих для авиационной и аэрокосмической отраслей.

Напомним, что накануне, 1 сентября, в Ленинградской области России прогремел мощный взрыв, после которого недалеко от агрофирмы "Выборжец" в Колтушах возник масштабный пожар.

Что еще в России было неспокойно и почему оккупантам стоит готовиться?

После ночной атаки 1 сентября повреждения зафиксировали в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, где возник пожар. Серия взрывов также прогремела в Тольятти Самарской области. Там после ударов тоже сообщили о возгорании. Кроме того, под атакой оказался Чапаевск.

В то же время компания Fire Point заявила, что летняя кампания ударов по территории России продолжится и осенью. Там намекнули на новые атаки беспилотниками, а также на возможное применение ракет "Фламинго". В Fire Point обнародовали шуточное видео, однако призвали россиян воспринимать его содержание всерьез.