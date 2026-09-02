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Що відомо про пожежу на заводі в Пермі?

У Пермі спалахнула пожежа на заводі АТ "Протон-ПМ". За попередніми даними, займання на підприємстві виникло самостійно.

Слід зазначити, що "Протон-ПМ" є одним із ключових підприємств російського ракетно-космічного та машинобудівного секторів. Завод спеціалізується на виготовленні потужних рідинних ракетних двигунів, а також різноманітних комплектуючих для авіаційної та аерокосмічної галузей.

Нагадаємо, що напередодні, 1 вересня, у Ленінградській області Росії пролунав потужний вибух, після якого неподалік агрофірми "Виборжець" у Колтушах виникла масштабна пожежа.

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Після нічної атаки 1 вересня пошкодження зафіксували в районі порту Усть-Луга в Ленінградській області, де виникла пожежа. Серія вибухів також пролунала в Тольятті Самарської області. Там після ударів теж повідомили про займання. Крім того, під атакою опинився Чапаєвськ.

Водночас компанія Fire Point заявила, що літня кампанія ударів по території Росії продовжиться і восени. Там натякнули на нові атаки безпілотниками, а також можливе застосування ракет "Фламінго". У Fire Point оприлюднили жартівливе відео, однак закликали росіян сприймати його зміст серйозно.