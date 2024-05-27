В начале вторжения полковник УГО предлагал охранникам Зеленского сложить оружие, – The Times

Недавно задержали агентов ФСБ, которые готовили покушения на украинских чиновников. После этого они сами начали раскрывать детали операций, которые пытались провести ранее.

Агенты ФСБ, которые планировали убийство главы ГУР Кирилла Буданова и президента Украины Владимир Зеленского, после задержания рассказали, что это уже не первая попытка. Один из них рассказал о попытке взять Зеленского в заложники в начале полномасштабного вторжения.

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Охранникам президента предлагали сложить оружие

Один из подозреваемых рассказал, что в феврале 2022 года агент номер один получил задание выявить других офицеров государственной охраны, лояльных к России, и убить тех, кто лоялен к Украине. Они имели целью взять президента в заложники.

Они должны были заставить Зеленского сделать видеообращение с капитуляцией и сказать, что нет причин воевать – или его убьют,

– отметил подозреваемый.

Тогда все зашло так далеко, что полковник собрал других охранников президента и предложил им сложить оружие, когда придут россияне. Однако тогда его коллеги по охране восприняли такое предложение как эмоциональную реакцию на вторжение и проигнорировали их. Ему не стали возражать, ведь он был старшим по званию. После его ареста стало понятно, что он действовал по приказу ФСБ.

Покушение на Буданова и Малюка