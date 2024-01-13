В Петербурге горело 70 тысяч квадратов склада: россияне жалуются из-за потери миллиардов
В российском Санкт-Петербурге загорелся склад интернет-магазина площадью более 100 000 квадратов. Россияне не переживают из-за людей, которые находились внутри, вместо этого уже считают убытки.
О пожаре российские телеграм-каналы начали писать утром 13 января. По их данным, на строительство склада в свое время потратили более 3 миллиардов российских рублей.
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Что волнует россиян после масштабного пожара на складе
Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10 – 11 миллиардов рублей, что сравнимо с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года на складах компании,
– заявили российские пропагандисты.
Перед этим в телеграм-каналах написали, что в 2021 году на строительство распределительного центра Wildberries в поселке Шушары без учета оборудования потратили 3 миллиарда российских рублей.
Пожар на складе Wildberries: коротко
- Ориентировочно в 7:44 13 января российские спасатели писали, что площадь пожара якобы только 1000 квадратов, однако впоследствии подтвердили, что на самом деле – ориентировочно 50 тысяч.
- На момент пожара в помещении были люди, которые спешили скрыться и последовала давка. По данным российских спасателей, пострадавших вроде бы нет.
- Впоследствии была угроза, что могут вспыхнуть грузовики и стоянки неподалеку, однако спасатели заверили, что сумели защитить от огня часть складского комплекса, электроподстанцию и стоянку грузовых машин.
- Следует заметить, что накануне инцидента 11 – 12 января на складе были рейды российской полиции и росгвардии, которые якобы обнаружили 5 работников, нарушивших миграционное законодательство. Стоит добавить, что рейды начались будто бы после того, как возле сортировочного центра произошла массовая драка мигрантов. После нее с ножевыми ранениями в больницу попали 33-летний гражданин Азербайджана и 35-летний гражданин Таджикистана.
- Телеграм-каналы писали, что одной из причин пожара мог быть огонь в одном из помещений с холодильным оборудованием. Также склад могли поджечь.