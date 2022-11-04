В России центр нелегальных вагнеровцев открылся в Петербурге

Кремль отрицает существование ЧВК "Вагнер" и его статус в России не является официальным. Однако в Петербурге открыли "инновационный центр" вагнеровцев.

Пока часть подразделений группировки "Вагнер" погибает на войне в Украине и Кремль отказывается это признавать, другая часть вагнеровцев в Петербурге открыла новейший центр. Об этом сообщили российские СМИ.

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Открытие центра вагнеровцев

Медиа заявляют, что центр связан со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина. Также он известен как "повар Путина". В здании центра уже прошли несколько лекций. Интересно, чему учили аудиторию, которая пришла на эти лекции. Возможно, убивать гражданских украинцев, как известно, этим, собственно, занимается "Вагнер" на войне.

Сами представители вражеской группировки сказали, что создали центр для развития журналистики и IT-технологий в России. Кроме того, они осудили людей, которые покинули государство-террориста после начала войны и раскритиковали Youtube. По их словам, платформа выдает в рекомендациях ролики Фонда по борьбе с коррупцией "оппозиционера" Навального. Более того, вагнеровцы хотят создать собственную соцсеть.

В Петербурге открылся центр вагнеровцев: фото из российских СМИ

Почему открытие центра является полным абсурдом Группа Вагнера – неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая никакого юридического статуса. По разным данным, подразделения Вагнера насчитывают от 1350 до 2000 человек. Существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают. Кремль только признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за границей.

Источник: Группа Вагнера – неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая никакого юридического статуса. По разным данным, подразделения Вагнера насчитывают от 1350 до 2000 человек. Существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают. Кремль только признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за границей.Источник: DW

Напомним, украинский снайпер рассказал о тактике "вагнеровцев". Наемников перебросили на один из самых горячих участков фронта – Бахмутское направление. Боец Вооруженных Сил отметил, что сражается "элитное подразделение" не так успешно, как того хочет Путин.

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