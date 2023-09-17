Российские СМИ сообщают, что в Подмосковье неизвестные подожгли военный тягач с прицепом. Отмечают, что это произошло на территории завода, где обслуживают военные машины. 24 Канал.

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Официальных комментариев нет

В России произошел очередной инцидент, связанный с военно-промышленным комплексом страны-агрессорки. По данным российских медиа, поджог произошел на территории завода, где ремонтируют военные машины.

По одной из версий грузовик был заминирован. Автомобиль достаточно сильно выгорел.

Официальных комментариев, как обычно, в таких случаях нет. Так же нет фото или видео с места происшествия.

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