Російські ЗМІ повідомляють, що у Підмосков'ї невідомі підпалили військовий тягач із причепом. Зазначають, що це сталося на території заводу, де обслуговують машини військових, передає 24 Канал.
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Офіційних коментарів немає
У Росії стався черговий інцидент, пов'язаний із військово-промисловим комплексом країни-агресорки. За даними російських медіа, підпал стався на території заводу, де ремонтують військові машини.
За однією з версій вантажівка була замінована. Автомобіль досить сильно вигорів.
Офіційних коментарів, як завжди у таких випадках, немає. Так само немає фото чи відео з місця події.
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