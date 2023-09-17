Російські ЗМІ повідомляють, що у Підмосков'ї невідомі підпалили військовий тягач із причепом. Зазначають, що це сталося на території заводу, де обслуговують машини військових, передає 24 Канал.

Дивіться також Вбивство громадян Польщі та обстріл літака Британії: скільки разів Росія атакувала країни НАТО

Офіційних коментарів немає

У Росії стався черговий інцидент, пов'язаний із військово-промисловим комплексом країни-агресорки. За даними російських медіа, підпал стався на території заводу, де ремонтують військові машини.

За однією з версій вантажівка була замінована. Автомобіль досить сильно вигорів.

Офіційних коментарів, як завжди у таких випадках, немає. Так само немає фото чи відео з місця події.

Новини Росії: головне