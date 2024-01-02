В Подольском районе горит склад площадью 2000 квадратных метров

В Подольском районе Киева вспыхнул пожар. Там горит складское здание.

Виталий Кличко сообщил о пожаре ориентировочно в 9:02. Следует заметить, что Киев под ракетной атакой врага.

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Что известно о пожаре в Подольском районе столицы

В Подольском районе горит складское здание. Пожар на площади 2000 квадратных метров,

– рассказал городской голова Киева.

По его словам, экстренные службы работают на месте.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме

В Киевской городской военной администрации сообщили о том, что в Подольском районе также:

повреждены магистрали водоснабжения;

горят не менее 6 авто.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– заявил глава ОВА Сергей Попко по состоянию на 9:19 2 января.

Какие последствия ракетной атаки в Киеве

В настоящее время 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них – медики госпитализировали,

– написал Виталий Кличко.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что:

в Соломенском районе – загорелось два многоэтажных жилых дома. Уже 10 пострадавших;

в Деснянском – возгорание супермаркета;

в Дарницком – повреждены нежилые помещения;

в Голосеевском – остатки ракет упали на открытой территории;

в Печерском районе – остатки упали на крышу девятиэтажного жилого дома и еще один многоэтажный дом и частный дом;

в Оболонском – возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений;

в Святошинском – власть уточняет данные;

в Подольском – возгорание на территории рынка, повреждена газовая труба, а также падение остатков на нежилую застройку. Возможно возгорание жилого дома, информацию проверяют;

в Шевченковском – падение останков на открытую территорию.

Все экстренные службы работают по вызовам. Информация о пострадавших уточняется,

– объяснили в КМВА.

Добавили, что из-за ракетной атаки россиян в некоторых районах Киева – проблемы с электроснабжением и водоснабжением.