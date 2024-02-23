В Подольском районе Киева горят склады

23 февраля 2024, 11:23
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В Подольском районе горят складские помещения. Городские власти сообщили, что в районе может наблюдаться ухудшение воздуха.

Пожар в Подольском районе вспыхнул 23 февраля. Об этом сообщили в КГГА.

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На месте работают спасатели

На месте пожара работают все аварийно-спасательные службы. В КГГА сообщили, что в связи с пожаром может наблюдаться локальное ухудшение качества воздуха.

Если вы находитесь в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
 

 

Автор: Анастасія Кушпіт