В Подольском районе Киева вспыхнул пожар, дым виден из разных частей города: что говорят в ГСЧС

Днем 4 июля в Киеве местные сообщили о возгорании в центре города. Отмечалось, что дым видно из многих районов столицы.

Информацию о возгорании в комментарии 24 Каналу подтвердили в ГСЧС. Там указали, что вспыхнуло складское помещение.

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Пожар в Киеве

Представитель ГСЧС Киева Павел Петров, рассказал, что пожар возник на улице Электриков.

Произошло возгорание двухэтажного складского здания с распространением на соседние склады. Ориентировочная площадь 500 квадратных метров,

– указали в пресс-службе.

На место уже прибыли спасатели. Продолжается ликвидация пожара. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

В Киеве вспыхнуло складское помещение / фото ГСЧС

К слову, в Киеве вечером 2 июля вспыхнул пожар в жилом комплексе "Республика". Там произошло возгорание на верхних этажах одной из многоэтажек. Местные жители писали, что это последствия взрыва генератора или аккумулятор зарядной станции на террасе дома