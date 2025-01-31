В Покровске под обстрел попали волонтеры: ранены три человека, повреждено авто, – ГВА
Россияне продолжают наносить удары по Покровску. В ГВА сообщили, что 30 января под обстрел попали три волонтера.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Покровскую ГВА.
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Что известно об обстрелах Покровска
30 января российские войска нанесли серии ударов по Покровску и окрестностям. В результате атак пострадали мирные жители, разрушены жилые дома и поврежден транспорт.
В 13:00 в результате обстрела FPV-дроном восточной части Покровска ранены 3 гражданских лица (волонтеры) и поврежден эвакуационный автомобиль FIAT. С осколочными ранениями тела женщина 1982 года рождения и двое мужчин 1976 и 1967 годов рождения самостоятельно обратились за помощью в травматологическое отделение КНП "Делил" в городе Доброполье. Все пострадавшие являются жителями Покровской территориальной громады,
– рассказали в ГВА.
Кроме того, 30 января в Добропольскую ЦРБ обратились двое мужчин, которые получили множественные осколочные ранения во время обстрела Покровска 28 января.
Другие обстрелы Покровска и окрестностей, которые произошли в течение 30 января:
- 7:47 россияне обстреляли село Гришино. Вследствие вражеской атаки загорелся автомобиль, пожар удалось ликвидировать до прибытия подразделения ГСЧС. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших;
- 11:00 россияне атаковали FPV-дроном неподалеку путепровода Восточный. В результате удара ранен мужчина, его доставили в Добропольскую ЦРБ с множественными осколочными ранениями головы и грудной клетки. Поврежден автомобиль ВАЗ 2105.
- 13:45 оккупанты обстреляли город Родинское, повреждена кровля местной АЗС.
- 14:30 враг совершил обстрел северной части Покровска. Россияне сбросили на жилой квартал ФАБ-250. Повреждены 7 частных жилых домов.