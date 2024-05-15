В Николаеве прогремел взрыв: на Востоке объявляли воздушную тревогу

В восточных областях Украины около 11:30 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики. Впоследствии в Николаеве раздался взрыв. Отбои начали объявлять в 12:01.

24 Канал оперативно сообщает об угрозе атак для областей.

Смотрите также США планируют отправить Украине еще одну батарею Patriot, – Bloomberg