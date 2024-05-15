В Николаеве прогремел взрыв: на Востоке объявляли воздушную тревогу
В восточных областях Украины около 11:30 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики. Впоследствии в Николаеве раздался взрыв. Отбои начали объявлять в 12:01.
24 Канал оперативно сообщает об угрозе атак для областей.
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Воздушные силы объявили отбой угрозы по областям, кроме Николаевской и Херсонской областей. В областной военной администрации Николаева сообщили о 2 попаданиях в областном центре. Впоследствии в Николаеве очевидцы сообщили о громких звуках. Городской голова Олег Сенкевич подтвердил взрывы. "В городе прогремел взрыв. Выясняем выясняем. Будьте в безопасных местах", – написал Сенкевич. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога призвали находиться в укрытиях до объявления отбоя. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог по состоянию на 11:30:
Отбой воздушной тревоги
Два попадания в Николаеве
Взрыв в Николаеве
Угроза баллистики
Воздушные силы объявили отбой угрозы по областям, кроме Николаевской и Херсонской областей.
В областной военной администрации Николаева сообщили о 2 попаданиях в областном центре.
Впоследствии в Николаеве очевидцы сообщили о громких звуках. Городской голова Олег Сенкевич подтвердил взрывы.
"В городе прогремел взрыв. Выясняем выясняем. Будьте в безопасных местах", – написал Сенкевич.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога призвали находиться в укрытиях до объявления отбоя.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.
Карта воздушных тревог по состоянию на 11:30: