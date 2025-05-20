Кто станет следующим президентом Польши

За две недели судьба победителя также может определиться только в разнице в несколько процентов. Это оставляет обоим оппонентам – Рафалу Тшасковскому от "Гражданской платформы" и Каролю Навроцкому от "Права и Справедливости" – почти равные шансы на триумф. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Их судьба в значительной степени находится в руках избирателей "Конфедерации", тех, кто поддержал Славомира Менцена и Гжегожа Брауна во время первого раунда выборов (в сумме это более 21%).

Для команды "Гражданской платформы" лучший сценарий – это пассивность этой группы избирателей на втором этапе. Ведь с высокой вероятностью свое большинство голосов они бы отдали именно представителю "ПиС".

В то же время Кароль Навроцкий будет делать все, чтобы ситуативно привлечь этих избирателей в собственные ряды. В таком случае ему придется быть максимально агрессивным и радикальным, чтобы давать его технологам аргументы, почему необходимо еще более жестко выступать по теме Украины.

Поэтому нам необходимо учитывать, что украинский вопрос еще активнее будет применяться как инструмент мобилизации электората в течение следующих двух недель.

Почему результаты выборов несут в себе опасность для Украины

Во-первых, оба кандидата, прошедшие во второй тур, набрали в пределах 30%, что демонстрирует сохранение поляризации общественного мнения в Польше.

Во-вторых, суммарно кандидаты от "ПиС" и "Конфедерации" получили более 51% и это без учета голосов менее популярных политиков из правого лагеря. В то же время кандидаты действующей правительственной коалиции получили суммарно менее 45%.

Если перенести подобную проекцию на парламент, то можно допустить, что при условии досрочных парламентских выборов партия Дональда Туска могла бы потерять власть, а коалиция правых сил – получить ее.

Учитывая антиукраинскую риторику Менцена, частые выпады в сторону Украины от Навроцкого и откровенные провокации Брауна, нетрудно представить насколько масштабные проблемы получила бы украинская дипломатия.

Таким образом, ситуация в Польше довольно контроверсионная. Даже несмотря на то, что Тшасковский удерживает шансы на победу, новая политическая конъюнктура несет в себе много рисков, как и для действующей проевропейской власти, так и для Украины.