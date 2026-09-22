В Польше неизвестный дрон летал вблизи базы противоракетной обороны США, – СМИ

Вблизи американского военного объекта в Польше заметили неизвестный летательный аппарат. Охрана не стала сбивать беспилотник, а вместо этого вызвала правоохранительные органы.

Инцидент произошел возле базы противоракетной обороны в Поморском воеводстве, сообщает польское СМИ "Wiadomosci". Польские военные сразу позвонили на номер экстренной службы 112, чтобы сообщить о приближении объекта.

Что говорят в Минобороны?

Министерство обороны Польши оперативно отреагировало на происшествие и подтвердило факт пролета беспилотника возле американской базы.

В ведомстве заверили, что аппарат был исключительно гражданским и не представлял никакой угрозы для военного объекта. На протяжении всего времени полета дрон находился под пристальным наблюдением специалистов.

Напомним, ранее мы писали, что на побережье Балтийского моря был перехвачен российский дрон. Тогда первичный осмотр подтвердил военное назначение летательного аппарата.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, из-за активности вражеских беспилотников Польша неоднократно поднимала боевую авиацию.

К тому же, несколько дней назад главный аэропорт Люксембурга был вынужден временно приостановить все рейсы из-за появления неизвестных беспилотников. Впоследствии аэропорт возобновил работу, однако пассажиров предупредили о возможных задержках и изменениях в расписании.