Інцидент стався біля бази протиракетної оборони у Поморському воєводстві, повідомляє польське медіа Wiadomosci. Польські військові одразу зателефонували на номер екстреної служби 112, щоб повідомити про наближення об'єкта.

Що кажуть у Міноборони?

Міністерство оборони Польщі оперативно відреагувало на подію та підтвердило факт прольоту безпілотника біля американської бази.

У відомстві запевнили, що апарат був суто цивільним і не становив жодної загрози для військового об'єкта. Протягом усього часу польоту дрон перебував під пильним наглядом фахівців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на узбережжі Балтійського моря виловили російський дрон. Тоді первинний огляд підтвердив військове призначення літального апарата.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, через активність ворожих безпілотників Польща неодноразово піднімала бойову авіацію.

До того ж, кілька днів тому головний аеропорт Люксембургу був змушений тимчасово зупинити всі рейси через появу невідомих безпілотників. Згодом летовище відновило роботу, однак пасажирів попередили про можливі затримки та зміни у розкладі.