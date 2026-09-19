Подробиці повідомляє видання Euronews.

Що відомо про інцидент?

Інцидент стався ввечері у п'ятницю, 18 вересня, коли над територією летовища помітили несанкціоновані літальні апарати. Тоді керівництво аеропорту ухвалило рішення про негайну зупинку рейсів заради безпеки пасажирів та екіпажів.

Наразі адміністрація не надає жодних деталей щодо того, звідки взялися ці дрони та хто саме ними керував.

Ситуацію продовжують відстежувати спільно з місцевими органами влади, авіакомпаніями та службами управління повітряним рухом.

Тимчасове призупинення польотів було запроваджено як запобіжний захід для гарантування безпеки,

– зазначили представники аеропорту.

Варто додати, що це летовище є головним хабом для національного перевізника Luxair та вантажної авіакомпанії Cargolux.

Хоча польоти вже відновили, авіакомпанії досі працюють над тим, щоб повернутися до звичного графіка, тому мандрівникам радять бути готовими до ланцюгових затримок.

Де ще фіксували невідомі дрони?

У Німеччині правоохоронці проводили масштабну операцію після виявлення уламків невідомого безпілотника неподалік Ганновера. Дрон упав у безлюдній місцевості приблизно за кілометр від авіабази Бундесверу у Вунсторфі.

Також поліція та військові сапери обстежили вулицю біля приватного будинку міністра оборони Данії Єппе Брууса через виявлений безпілотник.