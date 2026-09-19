Подробности сообщает издание Euronews.

Что известно об инциденте?

Инцидент произошел вечером в пятницу, 18 сентября, когда над территорией аэропорта были замечены несанкционированные летательные аппараты. Тогда руководство аэропорта приняло решение о немедленной приостановке рейсов в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

На данный момент администрация не предоставляет никаких подробностей о том, откуда взялись эти дроны и кто именно ими управлял.

Ситуацию продолжают отслеживать совместно с местными органами власти, авиакомпаниями и службами управления воздушным движением.

Временная приостановка полетов была введена в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности,

– отметили представители аэропорта.

Стоит добавить, что этот аэропорт является главным хабом для национального перевозчика Luxair и грузовой авиакомпании Cargolux.

Хотя полеты уже возобновились, авиакомпании до сих пор работают над тем, чтобы вернуться к привычному расписанию, поэтому путешественникам рекомендуют быть готовыми к цепным задержкам.

Что еще фиксировали неизвестные дроны?

В Германии правоохранительные органы провели масштабную операцию после обнаружения обломков неизвестного беспилотника недалеко от Ганновера. Дрон упал в безлюдной местности примерно в километре от авиабазы Бундесвера в Вунсторфе.

Также полиция и военные саперы обследовали улицу возле частного дома министра обороны Дании Йеппе Брууса из-за обнаруженного беспилотника.