В Польше перевернулся автобус с 60 людьми: есть пострадавшие
Источник:TVN24
На юго-западе Польши автобус, который перевозил 60 человек, столкнулся микроавтобусом дорожной службы.
Отмечают, что столкновение между рейсовым автобусом и патрульным автобусом произошло в 5:36 на автобане А4 между развязками Крапковице и Кендзежин-Козьле (Опольское воеводство).
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"Автобус сообщением Жешув-Дрезден врезался в автобус дорожной службы. На месте происшествия работает полиция, 8 карет скорой помощи и пожарная бригада", – сообщили в полиции.
Также указано, что к ликвидации последствий аварии привлекли вертолет Воздушно-спасательной службы.
В Польше произошло ДТП / Фото TVN24
Пострадали ли пассажиры автобуса
В автобусе вместе с водителями и стюардессой ехало 64 человека, 6 из которых получили ранения. В результате столкновения автобус перевернулся на бок.
В результате столкновения автобус перевернулся / Фото TVN24
В автобусе путешествовали польские туристы. По данным спасателей, самые серьезные травмы получили два человека, которые находились в микроавтобусе.
В целом 8 человек получили ранения, их госпитализировали.