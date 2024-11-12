"Это реальная угроза": глава Генштаба Польши призвал готовиться к войне с Россией

Угроза войны между Россией и НАТО, в том числе и Польшей, вполне реальна. Российский диктатор Владимир Путин неоднократно высказывался о войне с Альянсом, поэтому вполне вероятно, что он вынашивает такие планы.

Однако Россия вряд ли решится напасть на страну, которая будет хорошо подготовлена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Генштаба Польши генерала Веслава Кукулы изданию Rzeczpospolita.

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В Польше призвали готовиться к войне с Россией

По словам Кукулы, нападение России на Польшу в будущем вполне реально. То, когда именно Путин может решиться на вторжение, зависит от темпов восстановления военной мощи страны-агрессора, увеличения оккупационной армии и ослабления НАТО. Кроме того, в новую войну будут втянуты и непосредственно США.

Это реальная угроза. Для меня самый важный вопрос другой. Сможем ли мы в долгосрочной перспективе построить устойчивость системы государства и способность Вооруженных Сил устранить эту угрозу и когда? Начнется ли война и когда она начнется, в определенном смысле зависит от нас. Нападать на страну, которая хорошо подготовлена к защите и чье общество даст отпор, является огромным риском. Агрессия всегда питается слабостями,

– подчеркнул глава Генштаба Польши.

Кукула также прокомментировал, действительно ли Россия может начать новую войну против Североатлантического альянса через несколько лет. Так, по его оценкам, это может теоретически произойти до 2029 года, при условии, что Кремль успеет накопить резервы. Глава Генштаба Польши отметил, что такое мнение имеет и руководство НАТО.

"Россия имеет демографический и сырьевой потенциал и, главное, еще действующую оборонную промышленность не только для того, чтобы вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал. Прекращение конфликта в Украине значительно облегчит расширение ее вооруженных сил и может существенно сократить срок, указанный генералом Брейером", – добавил Кукула.

Хотя в Генштабе Польши не стали называть более конкретных сроков, однако возможность нападения Путина на страны НАТО будет зависеть от трех факторов – намерения, силы и возможности. Так, первый из них уже давно известен во всем мире, ведь Кремль с 2021 года распространяет нарративы о войне с Альянсом. Относительно второго фактора – силы – то Россия имеет немалые трудности, ведь полномасштабная война с Украиной значительно истощает ресурсы агрессора.

Впрочем, Россия имеет возможности, чтобы восстановить запасы оружия и живую силу. Более того, по мнению Кукулы, Путин сделал выводы своих посылок во время нападения на Украину, поэтому, вероятнее всего, нападение на НАТО будет иметь другой вектор.

Силовой вектор сильно ослабили украинское сопротивление и международная солидарность. Но Россия его последовательно отстраивает. План расширения вооруженных сил до 1,5 миллиона солдат в стране, которая имеет арсенал ядерного сдерживания, является очень четким сигналом того, для чего эти ресурсы должны быть использованы. Особенно после выводов из Украины, где было задействовано заниженное количество военных, особенно на начальном этапе агрессии,

– добавил Кукула.

Кроме того, Россия может воспользоваться и другими возможностями, чтобы напасть на НАТО. К примеру начальник Генштаба Польши приводит возникновение споров между Альянсом и США или война в Тихом океане, которая будет активно привлекать американские силы.

"Следует помнить, что Россия формирует вектор возможностей во многих измерениях, в частности с ее гибридными операциями", – убежден Кукула.

Резюмируя, начальник Генштаба Польши отметил, что Россия – непредсказуемая, и это не всегда учитывают некоторые страны-члены НАТО. Поэтому, расчеты по сдерживанию агрессора могут оказаться неверными. Поэтому, Кукула призывает готовиться к войне. Он рассказал, что еще в 2021 году в НАТО началась подготовка к возможной войне, когда разведка зафиксировала подготовку России к нападению на Украину.

"Тогда мы начали весь цикл подготовки вооруженных сил, и сразу началась трансформация НАТО. То, что за несколько часов до нападения на Украину над Польшей появились самолеты НАТО, летающие танкеры и системы раннего предупреждения, не было случайностью", – резюмировал глава Генштаба Польши.