"Незапланированные военные действия": на Востоке Польши ввели предупреждение для пилотов
В Польше с начала февраля 2024 года ввели навигационное предупреждение. Оно будет действовать для гражданской авиации.
Предупреждение будет касаться не всей территории Польши, а будет действовать только вдоль границы с Россией и Беларусью. Польские военные объяснили причину таких действий.
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Почему Польша вводит предупреждение из-за "незапланированных военных действий"
Оперативное командование родов войск польских Вооруженных сил сообщило, что Агентство аэронавигационного обслуживания Польши 2 февраля 2024 года выдало навигационное предупреждение (NOTAM).
Сообщение имеет целью предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации военной авиации в восточном направлении в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе,
– отметили польские военные.
Говорится о той территории Польши, где страна граничит с Россией и Беларусью. Предупреждение будет действовать с 5 февраля 2024 года по 5 мая 2024 года.
Военные рассказали, что его разработали и опубликовали по согласованию с Оперативным командованием родов войск Вооруженных сил Польши.
Где будет действовать предупреждение для польских пилотов / Фото Польское аэронавигационное агентство
Кстати, на специализированном сайте Dlapilota.pl написали, что предупреждение подготовили "на запрос со стороны военных".
Во время массированных атак Польша поднимает авиацию
- По меньшей мере дважды в 2024 году во время последних массированных атак польские военные поднимали в небо свою авиацию.
- Так, 23 января 2024 года польские власти предупреждали жителей юго-восточной части Польши о повышении уровня шума. Ведь Варшава решила поднять в небо самолеты для контроля над ситуацией.
- Тогда Россия массированно атаковала наши регионы, поэтому Польша заявила об интенсивной деятельности дальней авиации Москвы, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины.
- Перед этим 13 января Польша снова активировала противовоздушную оборону страны. Тогда Войско Польское заявило, что постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и находится в постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.