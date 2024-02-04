"Незапланированные военные действия": на Востоке Польши ввели предупреждение для пилотов

В Польше с начала февраля 2024 года ввели навигационное предупреждение. Оно будет действовать для гражданской авиации.

Предупреждение будет касаться не всей территории Польши, а будет действовать только вдоль границы с Россией и Беларусью. Польские военные объяснили причину таких действий.

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Почему Польша вводит предупреждение из-за "незапланированных военных действий"

Оперативное командование родов войск польских Вооруженных сил сообщило, что Агентство аэронавигационного обслуживания Польши 2 февраля 2024 года выдало навигационное предупреждение (NOTAM).

Сообщение имеет целью предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации военной авиации в восточном направлении в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе,

– отметили польские военные.

Говорится о той территории Польши, где страна граничит с Россией и Беларусью. Предупреждение будет действовать с 5 февраля 2024 года по 5 мая 2024 года.

Военные рассказали, что его разработали и опубликовали по согласованию с Оперативным командованием родов войск Вооруженных сил Польши.

NOTAM – это оперативные сообщения для гражданской авиации, содержащие предупреждения для пилотов воздушных сил о возможной опасности на протяжении маршрута или локации, которые могут влиять на безопасность полетов.



Где будет действовать предупреждение для польских пилотов / Фото Польское аэронавигационное агентство

Кстати, на специализированном сайте Dlapilota.pl написали, что предупреждение подготовили "на запрос со стороны военных".

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