В Полтаве в многоэтажке произошел взрыв газа: есть пострадавшие
В Полтаве вечером 6 августа произошла чрезвычайная ситуация. В частности, в одной из многоэтажек произошел взрыв газа.
Об этом сообщают местные телеграм-канал. Кроме этого, в результате инцидента также пострадали, им оказывают помощь медики, передает 24 Канал.
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Что известно о взрыве газа в Полтаве
Очевидцы сообщают, что взрыв газа в Полтаве произошел в районе Института связи. Впоследствии в сети появились фото, на которых видно, что газ взорвался в квартире, расположенной на 3 этаже многоэтажного дома.
В Полтаве взорвался газ в одной из многоэтажек / Фото из телеграм-канала "Типичная Полтавщина"
Также в сети рассказали, что в результате этого инцидента пострадали 2 человека. Их госпитализировали медики.
К тому же, на место происшествия прибыли секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, а также работники экстренных служб. В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать последствия этого инцидента.
Ранее мощный взрыв газа произошел в Киеве
- В Днепровском районе Киева ночью 22 июня произошел мощный взрыв газа в многоэтажном доме. В результате несколько квартир на разных этажах были разрушены.
- Сначала в Киевской городской военной администрации сообщили, что взрыв произошел, предварительно, из-за утечки газа. Эпицентр взрыва, вероятно, был на 7 – 8 этаже, а после утечки газа произошло сквозное разрушение конструкций дома на трех этажах.
- В результате этого инцидента есть пострадавшие и погибшие. Так, известно, что пострадали 5 человек, который отправили в больницу, а погибли – 3 человека.
- Спасти удалось около 20 жителей этого многоэтажного дома. Всем им предоставили медицинскую помощь и отпустили домой.
- Очевидцы отмечали, что взрыв был столь сильным, что они подумали, что это был прилет по дому ракетой. Но впоследствии они услышали запах газа и поняли, что произошла утечка.