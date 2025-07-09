В Полтаве был слышен взрыв

Оккупанты продолжают террор украинских городов. В Полтаве ночью 9 июля прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрыв в Полтаве

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Вечером 8 июля российские войска снова запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Под прицел врага попала Полтава.

Так, в 2:13 в городе прогремел взрыв.

Отметим, что еще около часа ночи в Воздушных силах информировали о движении БпЛА с Харьковщины, курсом на Полтавщину.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

К слову, этой ночью взрывы прогремели в ряде областей Украины. В частности, под атакой российских дронов оказался Харьков. Там в течение 10 минут в городе прогремело 5 взрывов.