В Полтаве слышали звук взрыва, россияне направили две ракеты
В Полтаве прогремел взрыв. Предварительно воздушные силы предупредили о движении ракет в направлении города.
О взрывах сообщили корреспонденты Суспильного о 15:04. На момент атаки в городе и области объявлена воздушная тревога, которую объявили ориентировочно в 14:40.
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Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении двух ракет в направлении города.
"Ракета на Сумщине! Курсом на Полтавщину, – говорится в сообщении.
"Еще ракета в том же направлении", – добавили в командовании.Заметьте. Тревога объявлена в восточных и некоторых южных областях Украины. Отбой в Полтавской области объявили в 15:15.
В ВС сообщали об активности вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей остается!" – говорилось в сообщении.
Что известно о последствиях атаки
Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил, что российские войска совершили атаку на Полтавскую область.
"Враг атаковал Полтавскую область. Звук взрыва слышали в пределах Полтавской общины. По предварительной информации, без жертв и пострадавших", – сообщил Пронин.
Враг атакует
- Взрывы также прогремели в Харькове. Уже известно о прилете – произошло попадание в частный сектор на Салтовке.
- Также сегодня произошли взрывы в Днепре и Запорожье, тогда Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики.