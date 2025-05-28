На 9-летнего мальчика в центре Полтавы упало дерево: в каком он состоянии

В Полтаве 9-летнего мальчика, на которого упало дерево, госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. К лечению ребенка привлекли специалистов из Киева.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на медицинского директора детской городской больницы Елену Ананевич в комментарии Общественному.

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В каком состоянии 9-летний мальчик, на которого упала ветка с дерева

В центре Полтавы на 9-летнего мальчика упала ветка с дерева. Инцидент произошел 28 мая. В пресс-службе Полтавского городского совета сообщили, что расходы на лечение травмированного оплатят из бюджета общины.

Ананевич рассказала, что у ребенка тяжелое состояние, он находится в реанимации. У мальчика диагностирована большая травма головы.

Сейчас с ребенком работают врачи разного профиля, в частности нейрохирурги, отоларингологи, офтальмологи. Также к лечению мальчика привлечены специалисты из Киева. Ведется динамическое наблюдение за пациентом и уточняется предварительный диагноз.

Правоохранители начали уголовное производство по статье о "Служебной халатности".

Напомним, что вечером 11 мая подростки из Хмельницкого пострадали после удара током на крыше грузового вагона. Они получили ожоги различной степени.