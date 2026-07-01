Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.
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Что известно о взрывах в Полтаве?
В 8:56 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии появилась информация, что в Полтаву летит ракета. Около 9 часов утра в городе раздались взрывы.
Пока информация о возможных последствиях российской атаки устанавливается. Угроза сохраняется до отбоя воздушной тревоги.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости