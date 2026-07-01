Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

Смотрите также Ночью Россия атаковала 5 АЗС в Днепропетровской области: погибла женщина

Что известно о взрывах в Полтаве?

В 8:56 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии появилась информация, что в Полтаву летит ракета. Около 9 часов утра в городе раздались взрывы.

Пока информация о возможных последствиях российской атаки устанавливается. Угроза сохраняется до отбоя воздушной тревоги.