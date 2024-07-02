В Полтаве прогремели взрывы во время тревоги, россияне атаковали баллистикой

Как только появилась информация о взрыве в Харькове, как громкие звуки услышали жители и другого города. К сожалению, враг также атаковал Полтаву.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного. Известно, что российские захватчики ударили по городу баллистикой.

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В Полтаве слышали взрывы

Ориентировочно в 12:43 в Полтаве и области прозвучали сирены. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога. Уже через две минуты там предостерегли цель в направлении Полтавы.

Около 13:38 жители города услышали громкий звук.

В Полтаве был слышен звук взрыва. Об этом сообщают корреспонденты Общественного,

– говорится в сообщении.

, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в своем телеграм-канале призвал горожан находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги. Никаких деталей по поводу взрыва от местных властей по состоянию на 13:55 обнародовано не было.

Напомним, поздно вечером 16 мая Полтаву потрясли взрывы. Первый взрыв прогремел в 23:46, второй город дрогнул через 5 минут. В Полтавской ОВА тогда подтвердили: областной центр находится под ударом.