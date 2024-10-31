В Полтаве прогремели взрывы

Россия в очередной раз атакует Украину вечером 31 октября дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате там прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитников неба.

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В Полтаве слышали взрывы

Воздушная тревога на территории Полтавской области была объявлена ​​ориентировочно в 17:55. Воздушные силы позже сообщили о фиксации вражеских "Шахедов" в регионе, в том числе на границе с Сумской областью. Уже в 19.26 там услышали взрывы.

В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Впоследствии начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин прокомментировал слышавшие в городе взрывы. "Враг атаковал Полтавскую общину. Детали впоследствии. Находитесь в безопасных местах", – написал он в своем телеграм-канале.

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