В Полтаве прогремели взрывы

Россия продолжает атаковать Украину. Вечером 6 марта страна-агрессор в очередной раз запустила беспилотники.

В Полтаве были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Полтава".

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Что известно о взрывах в Полтаве

Взрывы в Полтаве прогремели около 00:14. В 00:12 в 00:12 в Воздушных Силах сообщили о движении беспилотников на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе Полтавщины западным и юго-западным курсом. Воздушную тревогу в области объявили еще в 20:36.