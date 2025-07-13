В Полтаве были слышны взрывы. В Полтавской области есть вражеские БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрывах в Полтаве?

Около 20:37 в Полтаве прогремели взрывы, сообщили корреспонденты Общественного.

По информации Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 20:15 вражеские дроны были на востоке Полтавщины и держали курс на юго-запад.

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К слову, 13 июля российские дроны атаковали город Самар, повредив школу, 9 многоквартирных домов и 7 авто. Также пострадал 25-летний мужчина.

Напомним, в Сумской общине российские войска атаковали мотоблок дроном, погиб 57-летний мужчина, а его брат получил ранения. Они двигались в направлении Хотинской общины. Начальник ОВА Григоров призвал жителей Сумщины минимизировать перемещение в направлении приграничья, ведь враг там системно атакует гражданский транспорт.