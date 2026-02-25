Россия массированно атаковала Полтаву дронами, в городе прогремела серия взрывов
- Поздно вечером 25 февраля в Полтаве была слышна серия взрывов из-за атаки российских беспилотников.
- На момент публикации местные власти не сообщали о последствиях атаки, а в регионе работает ПВО.
Поздно вечером 25 февраля россияне атаковали Полтавскую область с помощью ударных беспилотников. В городе было слышно по меньшей мере несколько взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и начальник областной военной администрации Виталий Дякивнич.
Что известно о взрывах в Полтаве?
Воздушную тревогу на территории Полтавского района объявили около 22:47. Вскоре после этого Воздушные силы ВСУ сообщили о БпЛА в регионе в районе населенного пункта Диканька, западным курсом на Миргород.
Впоследствии об опасности сообщили Кременчугский и Миргородский районы области. Уже ориентировочно в 23:29 появилась информация о том, что в Полтаве слышали взрывы. Через несколько минут в областном центре снова было громко.
В Полтавской области работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях,
– написал руководитель ОВА.
Ориентировочно в 23:32 журналисты сообщили о том, что слышали еще несколько взрывов. впоследствии было громко снова, точное количество пока не указывают. На момент публикации местные власти не сообщали о последствиях из-за атаки.
Где было громко раньше?
- Посреди дня взрывы слышали в Одесском районе. Воздушные силы сообщали о движении скоростной цели в направлении населенного пункта Маяки, мониторинговые каналы сообщили о пусках баллистики. Информации о последствиях нет.
- Прошлой ночью россияне запустили 115 ударных дронов из российского Брянска, Курска и временно оккупированной территории Донецкой области. Силам ПВО удалось сбить или подавить 95 вражеских воздушных целей противника.
- К слову, еще раньше россияне ударили по газодобывающим мощностям группы "Нафтогаз", на этот раз под атакой оказался объект в Харьковской области. Удары нанесли беспилотниками, работу предприятия приостановлено.