В Полтаве слышали взрывы на Пасху

В Полтавской области уже объявляли тревогу в 14:35, она длилась два часа. Но через несколько минут после отбоя снова прозвучали сирены. Что известно о взрывах в Полтаве 5 мая – расскажет 24 Канал.

Россияне терроризируют украинцев и на Пасху. В ночь на Светлое Христово Воскресение оккупанты запустили более 20 "Шахедов", были попадания. А в воскресенье враг ударил по центру Харькова.

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Что известно о взрывах в Полтаве

О том, что в городе слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного в 16:30. За несколько минут до этого, в 16:27, Воздушные силы предупредили об опасности именно для этой области.

Скоростная цель в направлении Полтавской области!

– написали там.

И в следующем сообщении ВС попросили пройти полтавчан в укрытие.

До того Воздушные силы сообщили, что есть ракетная опасность в областях, где объявлена тревога. Следует сказать, что события развивались стремительно: от первого сообщения ВС об опасности до информации о взрывах прошло всего четыре минуты. А это значит, что иногда времени очень мало и следует немедленно искать укрытие, как только прозвучит тревога.

Пока не известно, из какого оружия обстреляли Полтаву. Мониторинговые паблики предположили, что это могла быть управляемая авиационная ракета или крылатая ракета. Но это неофициальная информация.

В 16:45 в области объявили об отбое тревоги. Вместе с Полтавщиной красными были Сумская и Днепропетровская области, в Харьковской тревогу дали еще раньше.

Какие последствия обстрела Полтавы 5 мая

У россиян нет праздников, нет ничего святого. На Пасху враг атаковал Полтавскую область. Звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района. Предварительно, без жертв и пострадавших. Детали позже,

– написал глава ОВА Филипп Пронин.

24 Канал будет информировать своих читателей о новых деталях. Будьте в безопасности!