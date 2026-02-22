В Полтаве слышны взрывы: Россия атакует ракетами

Около 6 утра 22 февраля в Полтаве прогремели взрывы. Россия атакует Украину крылатыми ракетами.

О том, что в областном центре – громко, проинформировало "Суспильне".

Что известно о взрывах в Полтаве?



Ранее Воздушные силы сообщали, что крылатые ракеты, которые враг запустил из стратегических бомбардировщиков, пересекли границу Полтавской области. Направление движения их – Кременчуг.



Однако взрывы слышали именно в Полтаве. Ранее во время тревоги "гремело" и в Кропивницком. Правда, город атаковала баллистика. Сейчас последствий взрывов неизвестно. Также громко было и в Николаеве.



Целую ночь терроризируют оккупанты и Киев, направляя на город и "Шахеды", и баллистические ракеты.