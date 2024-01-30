В Полтаве раздались взрывы: Воздушные силы говорят еще об угрозе для Кременчуга

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Вечером 30 января в ряде областей Украины известили о тревоге. Впоследствии в Полтаве раздались взрывы.

Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Напоминаем, что находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание В большинстве областей Украины воздушная тревога: россияне атакуют ракетами – где были взрывы

В Полтаве во время тревоги раздались взрывы

Около 20:00 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Отмечали, что враг может применить баллистическое вооружение. А уже через минуту в Полтаве раздались взрывы.