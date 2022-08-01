В печально известном порту Бейрута обрушился элеватор: жуткое видео

В порту Бейрута обрушилась часть зернохранилища, которая была в аварийном состоянии из-за взрыва, произошедшего в 2020 году.

По словам местных властей, пожар возник из-за гниющего зерна, которое оставалось в элеваторе после взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа 2020 года.

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Обвал спровоцировал пожар, продолжавшийся уже несколько недель

Тогда погибли более 200 человек, тысячи зданий в городе, включая этот элеватор, кадры с которым обошли весь мир, были повреждены. Эксперты через несколько месяцев после взрыва предупреждали, что элеватору нанесен значительный ущерб, и он может рухнуть.

Жители Бейрута утверждают, что северная часть элеватора упала после того, как раздался звук, похожий на взрыв.

До инцидента в порту несколько недель продолжался пожар. Огонь вспыхнул из-за брожения зерна в жаркую погоду. Пожарные Бейрута не смогли справиться с пожаром, поэтому огонь продолжал тлеть.

Что известно о трагедии в Бейруте

Силосные зернохранилища были повреждены в августе 2020 года, когда в порту Бейрута прогремели мощные взрывы. Тогда там сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры.

В результате происшествия в столице Ливана погибли не менее 280 человек, еще более 6 тысяч получили ранения.

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