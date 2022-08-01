За словами місцевої влади, пожежа виникла через гниюче зерно, що залишалося в елеваторі після вибуху в порту Бейрута, що стався 4 серпня 2020 року.

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Обвал спровокувала пожежа, яка тривала уже кілька тижнів

Тоді загинуло понад 200 людей, тисячі будівель у місті, включаючи цей елеватор, кадри з яким обійшли весь світ, було пошкоджено. Експерти через кілька місяців після вибуху попереджали, що елеватору завдано значних збитків, і він може завалитися.

Жителі Бейрута стверджують, що північна частина елеватора впала після того, як пролунав звук, схожий на вибух.

До інциденту в порту кілька тижнів тривала пожежа. Вогонь спалахнув через бродіння зерна в спекотну погоду. Пожежники Бейрута не змогли впоратися з пожежею, тому вогонь продовжував тліти.

Що відомо про трагедію у Бейруті

Силосні зерносховища були пошкоджені в серпні 2020 року, коли в порту Бейрута прогриміли потужні вибухи. Тоді там здетонували 2750 тонн аміачної селітри.

В результаті події в столиці Лівану загинули не менше 280 людей, ще понад 6 тисяч отримали поранення.

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