В поселке Метелкино ВСУ отбили атаку врага: россиянам пришлось отступать

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российские войска наступают в направлении Северодонецка. В настоящее время продолжаются активные боевые действия.

Александр Мотузяник рассказал, что украинские защитники отбили российскую атаку в поселке Метелкино. Понеся потери, кафиры отступили.

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Спикер Министерства обороны Украины отметил, что враг не прекращает попыток форсировать реку Северский Донец. С этой целью они зовут места для преодоления водного препятствия, а также накапливают в своих тыловых районах технику понтонно-мостового парка.

"Бахмутское направление – там украинские защитники отражают наступательные действия противника, который при поддержке авиации пытается прорвать оборону наших войск в районах следующих населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Нирково, Васильевка, Новая Каменка и Мироновский. Сейчас идут тяжелые боевые действия", – добавил Александр .

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