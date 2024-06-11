В посольстве США подтвердили, что "Азов" сможет получать американское оружие

Бригада "Азов" получит доступ к оружию, которое предоставляет Украине США. Это официально подтвердили в США.

В посольстве США сказали, что украинская бригада “Азов” сможет получать оружие от США. Ранее об этом писало одно из авторитетных западных изданий со ссылкой на Госдеп США.

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Это – результат длительной работы

В бригаде сообщили, что сотрудники Посольства США в Украине подтвердили, что "Азов" прошел проверку, которая предусмотрена законодательством США, и имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности.

Это стало результатом длительной и кропотливой работы, которую военнослужащие "Азова" систематически вели в плоскости борьбы с успешными результатами деятельности российской пропаганды,

– говорится в сообщении.

Там также выразили благодарность Министерству внутренних дел Украины, командованию Национальной гвардии Украины, Посольству Украины в Соединенных Штатах Америки и всем, кто открыто или кулуарно присоединился к преодолению этого запрета.

Там также отметили, что Ложь об "Азове", которую российский режим годами распространял на Западе, сегодня потерпела сокрушительный удар.

Это решение будет способствовать эффективной обороне и сохранению жизней.

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