В Приднестровье русские войска находятся в повышенной степени боевой готовности
22 мая 2022 , 19:46Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские военные формирования на территории непризнанного Приднестровья находятся в повышенной степени боевой готовности. Ситуация в регионе остается напряженной.
Активность войск в непризнанном Приднестровье
В ведомстве отмечают, что главные усилия русские захватчики сосредоточили на поддержании готовности вооружения и военной техники к применению. Оккупанты провели проверку местных вооруженных формирований.
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Личный состав подразделений оперативной группы русских войск продолжает находиться в завышенной степени боевой готовности,
– отметили в Генштабе.
Ситуация в непризнанном Приднестровье
- Накануне министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявило о необходимости вооружения Молдовы по стандартам НАТО из-за ситуации в Приднестровье и чтобы уберечь страну от вторжения России. Она отметила, что риски для Молдовы остаются высокими из-за амбиций Путина.
- 21 мая в Генштабе ВСУ отметили, что в непризнанном Приднестровье распространяют информацию о минировании объектов инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в городах региона Республики Молдова. Украинские военные считают, что такая дезинформация распространяется, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.
- 18 мая во время выступления в Европарламенте президент Молдовы Майя Санду заявила, что хочет мирно урегулировать конфликт в Приднестровье, где находятся российские военные. Но требует вывести формирование страны-агрессорки.
- В тот же день советник главы Офиса Президента Украины Миало Подоляк заявил, что если произойдет эскалация в непризнанном Приднестровье, то Украине "придется принимать решение". По его словам, именно Приднестровье является фактором дестабилизации как Украины, так и Молдовы.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что агрессия из непризнанного Приднестровья – вполне вероятна, потому что непризнанная республика полностью контролируется Россией. Но, по мнению лидера Украины, такие вооруженные формирования не несут большой угрозы для страны.
- Советник главы министра внутренних дел Виктор Андрусив отметил , что население Приднестровья готовят к войне. Речь идет о многочисленных провокациях, которые проводят российские спецслужбы, чтобы настроить их против Украины.