В пригороде Днепра раздался мощный взрыв: ПВО сбила вражескую ракету X-59

Оккупанты снова атакуют Украину. В Днепропетровской области раздался взрыв.

В окрестностях Днепра раздался мощный взрыв. Ранее в Воздушных силах предупредили, что на город летит ракета.

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Россия запустила ракету на Днепр

В 15:26 для Днепропетровщины, Запорожья и Донбасса возникла угроза применения баллистического вооружения.

Вскоре в Воздушных силах отметили активность вражеской тактической авиации на Юге и Востоке и вероятность применения врагом авиационного вооружения.

В 17:05 стало известно, что оккупанты направили ракету на Днепр. Местные паблики через несколько минут написали о мощных взрывах на окраине города.

В 17:41 в Днепропетровской ОВА объяснили, что взрыв, раздававшийся в Днепровском районе – это работа ПВО по вражеской цели. Защитники с ВК "Восток" сбили ракету X-59.

Оккупанты бьют ракетами по гражданским объектам