В пункте пропуска "Медыка – Шегини" началось блокирование движения автобусов

На украинско-польской границе началось блокирование движения автобусов на одном из контрольно-пропускных пунктов. Польские протестующие имеют планы по пропуску транспортных средств.

В Государственной пограничной службе сообщили, что на КПП "Медыка – Шегини" польская сторона блокирует движение автобусов. Перед этим протестующие уже временно прекращали блокировать один из КПП, а потом снова развернули протест.

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Один автобус на два часа

Польские протестующие сообщили о планах пропускать автобусы через соответствующие временные промежутки. В частности, там обещают пропускать один автобус в два часа.

Говорится и о въезде в Украину, и о выезде из нашего государства.

О сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта пока не известно,

– говорится в сообщении.

Польские протестующие продолжают демонстрации, которые в феврале 2024 года вспыхнули с новой силой. По состоянию на 20 марта блокирование осуществляется на пяти пунктах пропуска.

На территории Польши в очередях находится 850 грузовиков, больше всего – на КПП "Ягодин".

Пострадали ли военные и гуманитарные грузы от блокады границы